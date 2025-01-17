Следствие по делу бывшего замглавы Генштаба Шамарина завершено

Следователи завершили расследование дела экс-замглавы Генштаба Шамарина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Перцева.

По словам Перцева, следствие завершилось еще в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Шамарин проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.