Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:16, 17 января 2025Силовые структуры

Следствие по делу бывшего замглавы Генштаба Шамарина завершено

Следователи завершили расследование дела экс-замглавы Генштаба Шамарина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Перцева.

По словам Перцева, следствие завершилось еще в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Шамарин проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Бывшего замглавы Генштаба России оставили под стражей до 22 апреля по делу о взятке
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      В Великобритании раскрыли выгоду от помощи Украине

      Бывшего замглавы Генштаба России оставили под стражей до 22 апреля по делу о взятке

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше