Бывшего замглавы Генштаба России оставили под стражей до 22 апреля по делу о взятке

Суд продлил до 22 апреля срок ареста экс-замглавы Генштаба Шамарина

Начало событий в новости Следствие по делу бывшего замглавы Генштаба Шамарина завершено

По решению 235-го гарнизонного военного суда продлен срок ареста бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого оставили под стражей до 22 апреля по ходатайству следствия. Слушания проходили в закрытом режиме.

По словам адвоката генерала Михаила Перцева, расследование дела Шамарина завершилось еще в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Шамарин признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.