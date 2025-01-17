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16:22, 17 января 2025Силовые структуры

Бывшего замглавы Генштаба России оставили под стражей до 22 апреля по делу о взятке

Суд продлил до 22 апреля срок ареста экс-замглавы Генштаба Шамарина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следствие по делу бывшего замглавы Генштаба Шамарина завершено

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По решению 235-го гарнизонного военного суда продлен срок ареста бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимого оставили под стражей до 22 апреля по ходатайству следствия. Слушания проходили в закрытом режиме.

По словам адвоката генерала Михаила Перцева, расследование дела Шамарина завершилось еще в декабре 2024 года. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Шамарин признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

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