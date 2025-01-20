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12:40, 20 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

Аналитик Муртазин: Мошенники рассылают QR-коды для подключения к домовому чату
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аферисты могут взломать учетную запись пользователя в мессенджере Telegram с помощью QR-кода для подключения к домовому чату. О новом способе мошенничества россиян предупредили эксперты Mobile Research Group и «Лаборатории Касперского», передает РБК.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что мошенники стали рассылать пользователям вредоносные ссылки под видом QR-кодов для подключения к домовому чату. «К сожалению, это действительно позволяет украсть (...) Telegram-канал. Безопасность мессенджера, к сожалению, не на очень хорошем уровне в этом аспекте», — подчеркнул эксперт.

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По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, если жертва сканирует мошеннический QR-код, у нее открывается мессенджер и появляется сообщение о подключении стороннего устройства. «Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», — объяснил специалист.

Голованов отметил, что аферисты рассчитывают на невнимательность и невысокую цифровую грамотность россиян. Для защиты личных данных эксперты рекомендуют установить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и перепроверять ресурсы, на которые их перенаправляет QR-код.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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