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15:01, 20 января 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям

АТОР: В 2024 году турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Desmond Tawiah / Unsplash

В 2024 году турпоток в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России. О том, что россияне массово устремились в Страну восходящего солнца, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего за минувший год Японию посетили 99,3 тысячи российских туристов. Это на 136,6 процента больше, чем в 2023-м, когда их число составило 41,96 тысячи человек.

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Отмечается, что среди всех въездных направлений Россия показывает одну из самых ярких динамик по приросту количества посетителей. Она уступает только Китаю — число визитов жителей этой страны в Японию выросло в 2,9 раза.

В 2024 году россияне установили рекорд по поездкам на Кубу. Там побывали более 185 тысяч туристов.

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