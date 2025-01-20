Россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям

АТОР: В 2024 году турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза

В 2024 году турпоток в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России. О том, что россияне массово устремились в Страну восходящего солнца, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего за минувший год Японию посетили 99,3 тысячи российских туристов. Это на 136,6 процента больше, чем в 2023-м, когда их число составило 41,96 тысячи человек.

Отмечается, что среди всех въездных направлений Россия показывает одну из самых ярких динамик по приросту количества посетителей. Она уступает только Китаю — число визитов жителей этой страны в Японию выросло в 2,9 раза.

В 2024 году россияне установили рекорд по поездкам на Кубу. Там побывали более 185 тысяч туристов.