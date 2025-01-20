Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году

Экономист Солодовникова: Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025-м

Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году из-за действия переходного периода увеличения пенсионного возраста, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

По словам экономиста, в 2025 году на пенсию выйдут россияне, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.

«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения», — отметила эксперт, добавив, что время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры не должны получать социальные выплаты ниже установленного в России прожиточного минимума, который для этой категории граждан в текущем году установлен на уровне 15 250 рублей в месяц.