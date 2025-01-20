Россиянин побывал на деревенском рынке в Польше и раскрыл цены на продукты

Российский путешественник побывал на деревенском рынке в Польше и раскрыл цены на продукты. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, хотя все товары на базаре недешевые, немцы и чехи, которые живут рядом с польской границей, постоянно ездят туда закупаться. В частности, большим спросом у них пользуются сигареты — в Польше они стоят от 5 злотых (около 125 рублей) за пачку, а в Германии или Чехии — от 4 евро (около 400 рублей).

Блогер также отметил, что и овощи, и фрукты в Польше значительно дешевле, чем в западной Европе. Например, килограмм местных яблок стоит чуть больше 21 кроны (около 90 рублей), а килограмм картофеля — чуть больше 13 крон (55 рублей).

Во фруктово-овощном отделе россиянин взял несколько головок чеснока и три килограмма свежей клубники — покупка обошлась ему в 20 злотых (около 500 рублей).

«У себя дома я покупаю все эти продукты дешевле процентов на 30. Ну, яблоки и картошка у нас точно дешевле обходятся», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер познакомился с продавщицей магазина в польской деревне. Женщина решила «пристроить» ему «непутевую дочку».