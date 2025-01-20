Россиянин расправился с сестрой жены и получил 9,5 года колонии

В Бурятии мужчину осудили на 9,5 года за убийство сестры жены

В Бурятии суд приговорил к 9,5 года лишения свободы мужчину, расправившегося с сестрой жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 29 сентября 2024 года мужчина на кухне дома в селе Сотникова выпивал со свояченицей. Они поссорились, осужденный избил женщину и несколько раз ударил ножом в грудь. Потерпевшая не выжила.

Ранее стало известно, что в Белгороде суд арестовал 44-летнего местного жителя, избившего до смерти отца.