Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

В Белгороде сын до смерти забил отца металлической дубинкой

В Белгороде суд арестовал 44-летнего местного жителя, избившего до смерти отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 5 декабря фигурант находился в квартире отца. Они выпивали. Между родственниками произошел кофликт. Тогда сын металлической дубинкой и ногами избил отца. После этого он уехал в другой регион. По возвращении обвиняемый нашел потерпевшего без признаков жизни.

14 января 2025 года фигурант пришел в полицию с явкой с повинной. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) УК РФ.

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