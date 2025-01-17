В российском регионе женщину осудят за расправу над своими детьми

В Красноярском крае осудят женщину за покушение и убийство своих детей

В Красноярском крае женщину осудят за расправу над своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Женщина обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 и статье 105 УК РФ.

По данным следствия, днем 25 июня 2024 года глава семьи находился на работе. Его жена, находясь в состоянии алкогольного опьянения, безосновательно решила, что он ей изменяет и захотела отомстить, причинив травмы детям. Обвиняемая взяла нож, зашла в спальню к детям и нанесла удар в область шеи старшей дочери. Затем вывела из комнаты младшую 3-летнюю девочку и топором ударила в область головы и шеи. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Старшая сестра была доставлена в больницу и ей своевременно оказали медицинскую помощь. Третья 6-летняя сестра, которая также была в доме, не пострадала.

Было установлено, что их мать стала злоупотреблять алкоголем за несколько месяцев до происшествия. Обвиняемой проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила ее вменяемость. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее сообщалось, что двоих россиян задержали по подозрению в расправе над знакомыми.