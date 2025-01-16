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14:46, 16 января 2025Силовые структуры

Двоих россиян задержали по подозрению в расправе над знакомыми

В Подмосковье задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве знакомых
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали двоих мужчин по подозрению в расправе над знакомыми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Они подозреваются по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 14 января в бытовом помещении, расположенном в деревне Воря-Богородское, двое подозреваемых 1993 и 1998 годов рождения в состоянии алкогольного опьянения напали на двоих мужчин, которые находились с ними. Нападавшие нанесли множественные колото-резаные раны пострадавшим. После этого, чтобы скрыть следы преступления, тело одного из них погрузили в машину и вывезли к реке, где скинули в водоем. Второму пострадавшему повезло, ему своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас он находится на лечении в больнице.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что расправившихся с подростком на остановке в российском городе четверых юношей осудили.

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