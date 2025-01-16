Расправившихся с подростком на остановке в российском городе четверых юношей осудили

В Иркутске четверо юношей получили до 9 лет за убийство подростка на остановке

В Иркутске Октябрьский районный суд назначил четверым местным жителям, трое из которых несовершеннолетние, до девяти лет лишения свободы за расправу над подростком на остановке общественного транспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Они признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), один из фигурантов обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). Свою вину осужденные признали частично. Во время расследования и судебного рассмотрения этого дела они были осуждены по статьям об угонах и хищении чужого имущества. 16-летний обвиняемый, который расправился с подростком, получил 9 лет воспитательной колонии с ограничением свободы на 1,5 года. Остальные фигуранты осуждены на сроки от 4 лет до 4,5 года и 5 дней. Все они будут отбывать наказание в воспитательных колониях и колонии общего режима.

Как установил суд, преступление произошло вечером 2 декабря 2023 года. Компания молодых людей подошла к пяти незнакомым подросткам на остановке общественного транспорта «Лисиха». Они спровоцировали ссору по малозначительному поводу и стали их бить. Один из фигурантов достал кухонный нож и нанес одному из пострадавших пять ножевых ударов. Полученные подростком ранения оказались несовместимы с жизнью.

По данным правоохранителей, в отношении пятого участника нападения суд принял решение о принудительном лечении в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Ранее сообщалось, что злоумышленники могли совершить преступление под воздействием алкоголя и наркотиков.

