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19:33, 3 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты данные об ударивших ножом в шею подростка в Иркутске

Убившие подростка в Иркутске могли быть под воздействием наркотиков и алкоголя
Начало событий в новости МВД опровергло связь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана»

Кадр: ГУ МВД России по Иркутской области

Следователи проверяют версию, что подростки, ударившие 15-летнего школьника ножом в шею на остановке в Иркутске, могли находиться под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Один из задержанных состоит на учете в полицейском подразделении по делам несовершеннолетних, ранее он уже был зачинщиком конфликтов. Следователи считают его главным подозреваемым, который нанес удар ножом, оказавшийся летальным для школьника. Он уже дает показания.

Его с приятелем росгвардейцы задержали в 200 километрах от места преступления. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. По данным ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской произошел конфликт между несовершеннолетними, в ходе которого 15-летний школьник получил удар ножом в шею. Врачи скорой помощи, несмотря на усилия, не смогли его спасти.

МВД Иркутска опровергло связь между нападением на подростка и сериалом «Слово пацана». Подозреваемый пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается, отметили в ведомстве.

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      Любовь Ширижик
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