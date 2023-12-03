МВД опровергло связь убийства подростка в Иркутске с сериалом «Слово пацана»

МВД Иркутска опровергло связь убийства подростка с сериалом «Слово пацана»

Telegram-канал Shot в воскресенье, 3 декабря, опубликовал пост, в котором утверждалось, что в Иркутске группа подростков напала на 15-летнего школьника с ножом после просмотра сериала «Слово пацана». Впоследствии пост был удален, а региональное управление МВД опровергло информацию о связи убийства с кинокартиной.

Авторы сообщения ссылались на некие личные переписки, участники которых заявили, что неизвестные вступили в словесную перепалку с девятиклассником, используя известную фразу из кинокартины, а затем нанесли ему ножевые ранения. «Не понимают, что сериал — это сериал. А не реальная жизнь», — сказано в беседе. При этом не уточняется, кто именно вел диалог. Кроме того, Shot привел скрины многочисленных комментариев в соцсетях, в которых пользователи массово высказываются о вреде упомянутой киноленты и обвиняют ее создателей в романтизации бандитизма.

В действительности сериал «Слово пацана» не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации. Распространившуюся в сети информацию опровергли в полиции Иркутской области — на странице ведомства во «ВКонтакте» доложили, что оперативники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. «Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — сказано в сообщении.

В региональной прокуратуре, комментируя происшествие, также не упоминали о связи участников преступления с упомянутой картиной. Сотрудники ведомства проведут проверку и дадут оценку исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также причинам и условиям произошедшего.

Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram также заявила, что нет никаких подтверждений тому, что преступники подражали героям сериала. «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Установлено, что связи с сериалом нет», — заключила она.

Информация о том, что совершившие убийство в Иркутске подростки вдохновлялись сериалом «Слово пацана», распространилась преимущественно в соцсетях и Telegram-каналах. Впоследствии многие посты были скорректированы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».