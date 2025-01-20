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17:55, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянин удушил пожилую родственницу и вывез тело в лес

В Ярославле арестовали расправившегося с родственницей-пенсионеркой мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Ярославле суд арестовал и отправил в СИЗО россиянина, подозреваемого в расправе над пожилой родственницей. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2024 года в квартире дома на улице Рыкачева между обвиняемым и его 75-летней родственницей случился бытовой конфликт. В результате ссоры мужчина напал на пенсионерку и руками удушил ее. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он вывез тело в лесной массив и там закопал.

Долгое время женщина числилась пропавшей без вести. Но в ходе ряда оперативно-следственных мероприятий удалось установить причастность злоумышленника к расправе.

Ранее в Чувашии россиянина осудили за расправу над женщиной-почтальоном и кражу денег

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