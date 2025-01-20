Россиянина осудили за расправу над женщиной-почтальоном и кражу денег

В Чувашии осудили мужчину за убийство женщины-почтальона и кражу денег

В Чувашии осудили мужчину за расправу над женщиной-почтальоном и кражу денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 6 июня 2024 года 51-летний мужчина ехал с пострадавшей по трассе Аликово — Ишаки. В дороге между ними возникла ссора, в ходе которой он ударил женщину бутылкой по голове, в результате чего она потеряла сознание. После этого нападавший остановился возле лесополосы, вытащил пострадавшую и руками лишил ее возможности дышать. Чтобы скрыть преступление, он отнес ее в овраг, где спрятал под ветками и листьями. Потерпевшая работала почтальоном, поэтому когда мужчина вернулся в автомобиль, то сразу обыскал ее сумку, в которой обнаружил 200 тысяч рублей, предназначенных на пенсии. Похищенные деньги он использовал для погашения долга перед банком.

Следователи собрали показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, которые подтвердили выводы следствия. Его виновность в совершенном преступлении была полностью доказана.

Суд приговорил его к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 18 годам за совершенную расправу над мужчиной в 90-х.