Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:12, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над женщиной-почтальоном и кражу денег

В Чувашии осудили мужчину за убийство женщины-почтальона и кражу денег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Чувашии осудили мужчину за расправу над женщиной-почтальоном и кражу денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 6 июня 2024 года 51-летний мужчина ехал с пострадавшей по трассе Аликово — Ишаки. В дороге между ними возникла ссора, в ходе которой он ударил женщину бутылкой по голове, в результате чего она потеряла сознание. После этого нападавший остановился возле лесополосы, вытащил пострадавшую и руками лишил ее возможности дышать. Чтобы скрыть преступление, он отнес ее в овраг, где спрятал под ветками и листьями. Потерпевшая работала почтальоном, поэтому когда мужчина вернулся в автомобиль, то сразу обыскал ее сумку, в которой обнаружил 200 тысяч рублей, предназначенных на пенсии. Похищенные деньги он использовал для погашения долга перед банком.

Следователи собрали показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, которые подтвердили выводы следствия. Его виновность в совершенном преступлении была полностью доказана.

Суд приговорил его к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 18 годам за совершенную расправу над мужчиной в 90-х.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше