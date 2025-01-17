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17:20, 17 января 2025Силовые структуры

Суд приговорил россиянина к 18 годам за совершенную расправу над мужчиной в 90-х

В Тольятти осудили мужчину на 18 лет за убийство, совершенное в 90-х
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Тольятти суд приговорил мужчину к 18 годам за совершенную расправу над мужчиной в 90-х. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 15 января 1998 года мужчина находился на остановке общественного транспорта на улице Свердлова, где остановил попутный автомобиль с целью напасть на водителя. Злоумышленник попросил его подвезти, а во время поездки достал огнестрельное оружие, которое показал водителю и направил на него, потребовав ехать в малолюдное место. После остановки владелец машины заглушил двигатель, вытащил ключи из замка зажигания и попытался убежать. В это время преступник вышел из автомобиля и произвел не менее двух выстрелов в сторону потерпевшего. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, а нападавший забрал ключи от машины в то время стоимостью не менее 55 тысяч рублей, и скрылся.

Мужское тело 15 января 1988 года обнаружили случайные прохожие. Это преступление долгое время оставалось нераскрытым. Установить причастного этому происшествию удалось после повторного изучения материалов дела и проведения дополнительных экспертиз и следственных действий.

Подозреваемым оказался 51-летний мужчина, который уже отбывал пожизненное заключение за совершенные ранее преступления. Собранная доказательная база оказалась достаточной, и суд приговорил его к 18 годам заключения. По совокупности преступлений он останется отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за совершенную двойную расправу над женщинами в 90-х.

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