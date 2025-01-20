Российские экспортеры столкнулись с проблемами из-за новых санкций США

MoneyRoo: Экспортеры в России испытывают трудности с возвратом валютной выручки

Российские экспортеры столкнулись с проблемами с возвратом валютной выручки из-за новых санкций США. О новых трудностях со ссылкой на исследование транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo сообщает РБК.

Ноябрьский пакет ограничений, который ввел ограничения против почти 100 финансовых компаний, усугубил проблемы с возвратом экспортной выручки в Россию. По словам управляющего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, эти меры привели к задержкам в проведении расчетов, блокировке валютных счетов за рубежом и увеличению стоимости трансграничных операций при расчетах за российские товары. Особенно это коснулось компаний, работающих в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования, а также экспортеров природных ресурсов.

Острее всего стоит вопрос дальнейших расчетов со странами, где активно используют американский доллар или тесно сотрудничают с американскими финансовыми институтами. Также уязвимы оказались расчеты с США, странами ЕС и Японией, добавил Гусев.

По прогнозам управляющего партнера компании MoneyRoo Алексея Останина, российские экспортеры своевременно не могут вернуть со счетов в иностранных банках более 30 процентов годовой выручки.

«Это существенная сумма, которая оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки. Например, для экспортеров с годовой выручкой миллиард долларов задержка возврата 30 процентов эквивалентна 300 миллионам долларов, что может привести к сокращению оборотных средств и увеличению долговой нагрузки», — отметил Гусев.

По словам адвоката и старшего партнера «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимира Чикина, проблемы у компаний обязательно возникают, если банк в России находится под санкциями США. В ноябре число банков под ограничениями резко увеличилось, что и стало причиной проблем с расчетами. Иностранные институты могут отказывать в переводах на счета также, если видят риски секторальных санкций в зависимости от категории товаров и их продавцов, участвующих в сделке. Однако даже если риска санкций нет, скорость трансакций замедлилась до трех недель.

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo остановил прием платежей в евро из российских банков. Ограничение ввели для собственной дочерней структуры в России — «Интезы». В заявлении кредитной организации отмечается, что с 15 января следующего года банк меняет условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки». Платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах, расположенных на территории Италии.