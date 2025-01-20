Российский комик посетил Испанию и назвал не понравившуюся ему особенность страны

Комик Константин Пушкин заявил, что в Испании ему не понравилась сиеста

Популярный российский комик Константин Пушкин посетил Испанию и назвал не понравившуюся ему особенность страны. Подробностями он поделился в проекте «Гуд морнинг шоу», запись доступна на YouTube.

«Был в Испании, и вот эти вот их сиесты (послеобеденный сон — прим. «Ленты.ру») — это что такое? Я хочу есть, где ресторанчики, где магазинчики, почему вы все где-то отдыхаете?» — высказался Пушкин. Комик отметил, что во время пребывания в Испании он обнаружил, что во время сиесты в стране работают только заведения пакистанской кухни.

Ранее Пушкин заявил, что не собирается уезжать из России. Комик в шутку предположил, что некоторые посетители его концерта пришли к нему, потому что их любимые юмористы покинули страну.

Пушкин работал редактором в телеигре КВН, а также снимался в юмористических проектах «Убойная лига» и «Смех без правил» на телеканале ТНТ.