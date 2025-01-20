В России в сотни раз увеличат штрафы за один тип преступлений

Данилов предупредил о кратном росте штрафов за экономические преступления

Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти кратно, а в некоторых случаях — даже в сотни раз. Об этом со ссылкой на последние инициативы Минюста в комментарии РИА Новости рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

Ведомство предлагает увеличить наказания по 36 статьям Уголовного кодекса России (УК РФ) в сфере экономики из-за инфляции. Текущий размер штрафов, уверены чиновники, не позволяют достичь цели восстановления социальной справедливости.

Данилов напомнил, что размер отдельных штрафов устанавливался более 20 лет назад, но теперь их размер стал слишком мал из-за инфляции. Таким образом, обоснованность законопроекта не вызывает сомнений.

В качестве примера он привел штраф по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), где максимальный размер штрафа должен вырасти с 80 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Также в пять раз увеличится наказание по части 1 статьи 170 УК РФ («Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом») — с 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Пока проект находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, но с учетом очевидной выгоды для бюджета, заметил адвокат, принять его могут очень быстро.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что за неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф. Он напомнил, что в уличные контейнеры нельзя выбрасывать отходы, размеры которых превышают 0,5 метра в длину, ширину или высоту.