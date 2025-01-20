Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 20 января 2025Экономика

В России в сотни раз увеличат штрафы за один тип преступлений

Данилов предупредил о кратном росте штрафов за экономические преступления
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Штрафы за экономические преступления в России могут вырасти кратно, а в некоторых случаях — даже в сотни раз. Об этом со ссылкой на последние инициативы Минюста в комментарии РИА Новости рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

Ведомство предлагает увеличить наказания по 36 статьям Уголовного кодекса России (УК РФ) в сфере экономики из-за инфляции. Текущий размер штрафов, уверены чиновники, не позволяют достичь цели восстановления социальной справедливости.

Данилов напомнил, что размер отдельных штрафов устанавливался более 20 лет назад, но теперь их размер стал слишком мал из-за инфляции. Таким образом, обоснованность законопроекта не вызывает сомнений.

В качестве примера он привел штраф по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), где максимальный размер штрафа должен вырасти с 80 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Также в пять раз увеличится наказание по части 1 статьи 170 УК РФ («Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом») — с 300 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Пока проект находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, но с учетом очевидной выгоды для бюджета, заметил адвокат, принять его могут очень быстро.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что за неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф. Он напомнил, что в уличные контейнеры нельзя выбрасывать отходы, размеры которых превышают 0,5 метра в длину, ширину или высоту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Названа цель атаки украинских дронов в Казани

      В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

      В российском городе мужчины продали иностранцу несуществующий трепанг

      Apple обвинили в получении сверхприбыли от приложений

      Популярный модельер вышла в свет в халате за 416 тысяч рублей

      В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

      Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

      ВСУ при отступлении взорвали шахту в одном из городов ДНР

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше