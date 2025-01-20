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04:57, 20 января 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Депутат Кошелев: За неправильную утилизацию елки грозит штраф до 4 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что за неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф. Его слова приводит РИА Новости.

Кошелев предупредил о штрафах за неправильную утилизацию елки, поскольку живое дерево относится к крупногабаритным отходам. Согласно ГОСТ Р 56195-2014, в стандартные уличные контейнеры допустимо выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 метров в глубину, длину и ширину.

«Иначе придется заплатить штраф от двух до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от трех до четырех тысяч рублей», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что из главной новогодней елки России изготовят сувениры, хоккейные клюшки и скворечники. После того как дерево будет демонтировано с Соборной площади в Кремле, ствол и ветки после специальной обработки отправят в мастерскую, а хвою передадут в зоопарки для подкормки животных и организации настилов.

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