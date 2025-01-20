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16:39, 20 января 2025Бывший СССР

Стало известно о начале штурма Великой Новоселки

Российские подразделения начали финальный штурм Великой Новоселки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации начали штурм Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Военный осведомитель», ссылаясь на российские и украинские источники.

«Одновременно несколько источников, в том числе и украинских, говорят о начале финального штурма Великой Новоселки, где находятся остатки отрезанного украинского гарнизона», — указано в сообщении.

Стало известно, что штурмовики ВС России заходят в населенный пункт малыми группами с поддержкой техники. Бои, как указывается, идут на северо-востоке населенного пункта в районе местного аэродрома и молокозавода.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что одной из причин поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой в ДНР является нехватка живой силы. Вместе с тем ситуацию на передовой у данного населенного пункта для ВСУ осложняет рельеф в виде разрезанной рекой низменности.

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