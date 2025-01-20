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09:41, 20 января 2025Путешествия

Superjet с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

Superjet вернулся в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности шасси
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево после вылета по технической причине. Об этом сообщает ТАСС.

Вечером 19 января российский борт выполнял рейс из Москвы в Саранск, однако пилоты решили вернуться в аэропорт из-за сработавшего датчика неисправности шасси.

Несмотря на проблему, лайнер благополучно приземлился через час после отправления, в 20:50. На борту было 72 пассажира, никто не пострадал.

Отмечается, что пассажиров рейса отправили в Саранск резервным бортом той же ночью.

Ранее другой самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах из-за поломки системы кондиционирования. Нештатная ситуация произошла на рейсе в Ереван.

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