Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в российском городе из-за неисправности

«112»: Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100 аварийно сел в Минеральных Водах из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании Red Wings, направлявшимся из российского города в Ереван. Из-за технических проблем воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета.

По данным источника, на борту находилось 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

10 января пассажирский самолет Delta Air Lines прервал взлет из-за поломки двигателя и сел во время снежной бури. Пассажиров эвакуировали из лайнера по аварийным трапам.

