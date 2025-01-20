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20:27, 20 января 2025Мир

Трамп поблагодарил Бога за спасение во время покушений ради великой Америки

Трамп: Бог спас меня во время покушений, чтобы сделать Америку снова великой
Семен Александров (редактор)

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Бог спас его во время покушений, чтобы сделать Америку снова великой. Об этом сообщает CBS News.

«Моя жизнь была спасена не просто так. Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой», — сказал политик.

Ранее Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Новый президент принял присягу на Библии, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.

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