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02:30, 20 января 2025Мир

Трамп выпьет утренний чай с Байденом и устроит ему прощальную церемонию

Трамп выпьет чай с Байденом и устроит прощальную церемонию в день инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, пишет РИА Новости.

День инаугурации начнется с церковной службы, после чего у Трампа запланирован чай в Белом доме. Затем Трамп принесет присягу.

После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис. После этого избранный президент подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса.

После этого Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов.

Ранее Трамп заявил, что намерен отменить все глупые распоряжения действующего лидера страны Джо Байдена. На митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации Трамп подчеркнул, что граждан страны ожидает много веселья. «Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу», — обещал он.

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