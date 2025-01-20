Трамп выпьет утренний чай с Байденом и устроит ему прощальную церемонию

Трамп выпьет чай с Байденом и устроит прощальную церемонию в день инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп до своей инаугурации выпьет утренний чай с уходящим американским лидером Джо Байденом, пишет РИА Новости.

День инаугурации начнется с церковной службы, после чего у Трампа запланирован чай в Белом доме. Затем Трамп принесет присягу.

После принесения присяги состоится прощание с уже бывшим руководством Белого дома Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис. После этого избранный президент подпишет первые указы и номинации и пообщается с руководством конгресса.

После этого Трамп отправится в Белый дом, где в Овальном кабинете подпишет еще одну порцию документов.

Ранее Трамп заявил, что намерен отменить все глупые распоряжения действующего лидера страны Джо Байдена. На митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации Трамп подчеркнул, что граждан страны ожидает много веселья. «Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу», — обещал он.