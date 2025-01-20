Турция захотела взять на себя работу по Украине

Эрдоган: Турция готова взять на себя работу по урегулированию конфликта

Турция готова взять на себя работу по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на продолжение контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Мир — это все, что необходимо, войной ничего не добиться. Мы собираемся обсудить это на наших предстоящих переговорах с господином Трампом, а также предпримем соответствующие шаги, чтобы поспособствовать урегулированию этого конфликта», — отметил политик.

Ранее Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявили о необходимости урегулировать конфликт на Украине в ходе состоявшихся переговоров. Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом.