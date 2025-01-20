Учительница родила от 13-летнего ученика и попала в тюрьму

В США учительница из штата Нью-Джерси совратила ученика и родила от него

В американском штате Нью-Джерси арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего школьника и родила от него ребенка. Об этом сообщает WPVI-TV.

В тюрьму попала 34-летняя Лора Карон из населенного пункта Кейп-Мей-Корт-Хаус. В полиции заявили, что в период с 2016-го по 2020 год женщина насиловала ученика у себя дома. Она преподавала у пострадавшего и его брата с пятого класса и подружилась с их семьей. Отношения были настолько близкими, что мальчики и их сестра часто оставались у Карон дома, а иногда жили по несколько дней.

Расследование возможной сексуальной связи Карон с учеником началось в декабре 2024 года после того, как его отец опубликовал пост в социальных сетях. В сообщении мужчина заявил, что пятилетний ребенок учительницы подозрительно похож на него и его сына.

Как позже рассказала следователям сестра пострадавшего, с 11 лет он стал спать в одной постели с Карон. Кроме того, когда мальчик принимал душ, учительница «входила в ванную и запирала дверь». В 2019 году она родила ребенка, отцом которого, как выяснилось, был 13-летний ученик. Он сам признался в этом сестре и попросил ее сохранить это в тайне.

На допросе пострадавший подтвердил, что состоял в сексуальных отношениях с учительницей. Юноша также заявил, что общался с Карон до того момента, когда его отец опубликовал обличающий ее пост в соцсети.

Учительницу арестовали 15 января и обвинили ее в нескольких тяжких преступлениях. Администрация школы сразу же отправила ее в неоплачиваемый отпуск. В данный момент Карон находится в тюрьме. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Теннесси, которая родила от 12-летнего ученика, приговорили к 25 годам тюрьмы. Ребенка взяла на попечение семья школьника.

