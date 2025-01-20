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08:24, 20 января 2025Россия

Украина выпустила по региону России четыре ракеты и свыше десяти беспилотников

Брянский губернатор Богомаз: Уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили четыре ракеты HIMARS и свыше десяти беспилотников по Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Глава Брянской области поблагодарил российских военных за работу.

В ночь на понедельник, 20 января, над Россией, по данным Минобороны, сбили 31 беспилотник. Больше всего — 14 летательных аппаратов — уничтожили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

ЖЗЛ
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