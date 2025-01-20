Украинский пленный Гордиенко заявил о переводе неугодных в пехоту ВСУ

Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен в Курской области, Виктор Гордиенко рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) переводят в пехоту «неугодных», у которых есть конфликты с командованием. Его слова приводит ТАСС.

Гордиенко заявил о переводе неугодных в пехоту ВСУ и рассказал, что сначала его распределили в воинскую часть в Гатчинском районе в селе Краснопилка, где вместе с другими военными он занимался нарядами и патрулированием.

«Мы были неугодны нашим командирам, заготавливали для них дрова в лесу, и это мне не нравилось. Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за все время танка ни одного не увидел», — отметил он.

По словам пленного, украинские власти воруют деньги, которые Запад передает Киеву. Гордиенко подчеркнул, что рано или поздно Украина исчезнет.

Ранее украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово. «Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — сказал он.

