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09:04, 20 января 2025Бывший СССР

Украинский пленный заявил о переводе неугодных в пехоту ВСУ

Украинский пленный Гордиенко заявил о переводе неугодных в пехоту ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский военнослужащий, сдавшийся в плен в Курской области, Виктор Гордиенко рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) переводят в пехоту «неугодных», у которых есть конфликты с командованием. Его слова приводит ТАСС.

Гордиенко заявил о переводе неугодных в пехоту ВСУ и рассказал, что сначала его распределили в воинскую часть в Гатчинском районе в селе Краснопилка, где вместе с другими военными он занимался нарядами и патрулированием.

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«Мы были неугодны нашим командирам, заготавливали для них дрова в лесу, и это мне не нравилось. Всех неугодных отправляют в пехоту, и так я попал в пятую танковую, но за все время танка ни одного не увидел», — отметил он.

По словам пленного, украинские власти воруют деньги, которые Запад передает Киеву. Гордиенко подчеркнул, что рано или поздно Украина исчезнет.

Ранее украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово. «Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд», — сказал он.

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