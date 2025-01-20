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20:29, 20 января 2025Экономика

В Евросоюзе призвали не спешить с ответом на пошлины Трампа

Bloomberg: Министры финансов ЕС не захотели противодействовать Трампу
Кирилл Луцюк

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Министры финансов стран Европейского союза считают, что Брюссель не должен спешить в деле противодействия протекционистской политике избранного президента США Дональда Трампа. Их процитировало агентство Bloomberg.

Так, по словам главы ирландского минфина Джека Чемберса, Евросоюзу нужно быть осторожным, чтобы не попасть в ситуацию ответных мер и протекционизма, которые приведут к значительным издержкам. Его коллега из Германии Йорг Кукис призвал Европу к «конструктивному взаимодействию» с новой администрацией. Он напомнил, что пока неясно, какие шаги может предпринять Трамп. При этом он признал, что экспортно-ориентированная экономика Германии является одной из наиболее уязвимых и подвержена влиянию торговых пошлин.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель подходит к отношениям с США в духе партнерства, а бельгийский министр финансов Винсент ван Петегем и вовсе призвал сосредотачиваться не на ответных мерах, а на проблемах Европы, связанных со снижением конкурентоспособности и растущим разрывом в производительности.

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По мнению президента Еврогруппы Паскаля Донохью, США по-прежнему нужны союзники, и Европа может стать одним из таких.

«Нам нужно подумать, как мы можем подойти к этим новым отношениям с более сильной позиции», — сказал он.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по поводу будущего еврозоны. Эксперты фонда полагают, что в 2025 году ее ВВП вырастет лишь на процент, в 2026 году — на 1,4 процента. Ухудшение показателей объяснили усилением геополитической напряженности.

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