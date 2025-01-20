В Германии захотели запретить оппозиционную партию АдГ накануне выборов

В Германии захотели запретить оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Предложение о запрете будет обсуждаться в бундестаге на следующей неделе. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на инициаторов законопроекта.

Законопроект был предложен межпартийной группой депутатов накануне федеральных выборов. В нем утверждается, что АдГ «ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, инвалидов и людей с негетеронормативной сексуальностью, стремится к националистическому государству и преуменьшает преступления нацистов».

Ранее АдГ не стала включать в предвыборную программу пункт об осуждении России за начало специальной военной операции (СВО) на Украине. Партия считает, что конфликт на Украине нарушил мир в Европе. Кроме того, отмечается, что политсила видит в будущем Украину нейтральным государством вне Евросоюза и НАТО.