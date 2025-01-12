«Альтернатива для Германии» отказалась осуждать СВО. Вместо этого партия выступила за нормализацию отношений с Россией

«Альтернатива для Германии» отказалась осуждать Россию за конфликт на Украине

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не стала включать в предвыборную программу пункт об осуждении России за начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

В ходе партийного съезда, прошедшего в городе Риза, приняли участие около 600 делегатов, большинство из которых (69 процентов) выступили против внесения в программу поправки с критикой действий Москвы. АдГ считает, что конфликт на Украине нарушил мир в Европе. Кроме того, отмечается, что политсила видит в будущем Украину нейтральным государством вне Евросоюза и НАТО.

Также на съезде делегаты утвердили сопредседателя АдГ Алис Вайдель кандидатом в канцлеры на выборах, которые пройдут 23 февраля. Ранее политик заняла первое место в рейтинге популярности среди претендентов на пост канцлера ФРГ, ее поддержали бы 24 процента респондентов.

АдГ выступила за нормализацию отношений с Россией

В декабре отделение АдГ в Тюрингии приняло резолюцию за мир на русском языке. Движение указало, что Германия лишена «суверенитета в вопросах внешней политики». В качестве примера политической беспомощности АдГ назвала подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Там также подчеркнули, что Берлин не заинтересован в конфликте с Россией и создании нового «железного занавеса». АдГ считает, что ФРГ нуждается в хороших отношениях с Россией, от этого зависит мир в Европе.

Европа — не Америка. Европа должна обрести европейское понимание своей задачи: необходимо противопоставить американской концепции мира европейскую, учитывающую все разрушения, которые пережил наш континент «Альтернатива для Германии»

Депутат Бундестага от АдГ Райнер Ротфусс выразил надежду, что США при избранном президенте Дональде Трампе создадут больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений ФРГ с Россией. В то же время он подчеркнул, что немецкие власти «не наивны в отношении противоречивых геополитических интересов все еще могущественных США в Европе и Евразии, которые иногда диаметрально противоположны» интересам Берлина. По его словам, АдГ не придется менять свою позицию в отношении России, однако другие партии в ФРГ сделают это, когда закончится конфликт на Украине.

Кроме того, в АдГ утверждали, что в случае вхождения в правящую коалицию страны после выборов 2025 года партия отменила бы санкции против России. Депутат немецкого парламента Штеффен Котре пояснил, что АдГ вернула бы на европейский рынок российские энергоресурсы, но сделала бы это не из-за якобы защиты России, а из-за немецких интересов.

Вайдель также заявила о намерении перезапустить «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах. Она заверила немцев, что те могут быть уверены в возобновлении прокачки газа в Германию по неповрежденным ниткам этого газопровода.

В АдГ увидели угрозу для НАТО и ЕС

Американский полковник Лоуренс Уилкерсон допустил скорый распад НАТО из-за Германии. Он объяснил, что АдГ может прийти к власти, сформировав коалицию, и вывести страну из состава альянса. Если Берлин покинет блок, то вскоре НАТО полностью распадется, предупредил эксперт.

При этом АдГ уже прямо призвала ФРГ выйти из Евросоюза. Вайдель отмечала, что Германии нужна свободная торговля между странами, а не бюрократия. В частности, политик раскритиковала ЕС за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли. «Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что делают, и которые разрушают наш фундамент в Европейском союзе», — подчеркнула Вайдель.

На фоне этих заявлений американский миллиардер Илон Маск предрек «Альтернативе для Германии» «эпическую» победу на выборах. Он считает, что власти ФРГ и традиционные политические партии страны подставили свой народ, а правая политсила осталась единственной, кто может спасти страну.