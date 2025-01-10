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16:23, 10 января 2025Мир

На Западе предрекли распад НАТО из-за одной страны

Американский полковник Уилкерсон допустил скорый распад НАТО из-за Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Американский полковник Лоуренс Уилкерсон допустил скорый распад НАТО из-за Германии. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано на его канале Judging Freedom.

«Мы вот-вот увидим полный распад НАТО, возглавляемый Германией. В этом нет никаких сомнений», — отметил Уилкерсон.

Он объяснил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может прийти к власти, сформировав коалицию, и вывести страну из состава альянса. Если Берлин покинет блок, то вскоре НАТО полностью распадется, предрек полковник.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок должны сами отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они заинтересованы в продолжении конфликта.

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