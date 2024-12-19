Немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала выйти из Евросоюза

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала ФРГ выйти из Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg.

По словам кандидата в канцлеры Германии от АдГ Алисы Вайдель, ФРГ нужна свободная торговля между странами, а не бюрократия. «Социалистическая политика ЕС разрушила рыночный механизм в Европе», — заявила она.

Политик раскритиковала Евросоюза за разрушение автомобильной промышленности страны и предложила превратить блок в зону свободной торговли. «Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что делают, и которые разрушают наш фундамент в Европейском союзе», — подчеркнула Вайдель.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Берлин должен задуматься о выводе страны из НАТО, если Североатлантический альянс не сможет обеспечить уважение интересов всех европейских государств, включая Россию. Он объяснил, что Европа вынуждена реализовывать интересы США, что АдГ отвергает.