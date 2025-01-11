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23:29, 11 января 2025Мир

АдГ отказалась включать в предвыборную программу пункт с осуждением СВО

NTV: АдГ не включила пункт об осуждении России и СВО в предвыборную программу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не включила пункт об осуждении России за начало специальной военной операции (СВО) на Украине в предвыборную программу. Об этом сообщает N-tv.

В ходе партийного съезда, прошедшего в городе Риза, приняли участие около 600 делегатов, большинство из которых (69 процентов) выступили против внесения в программу поправки с критикой действий Москвы.

В конце декабря стало известно, что сопредседатель АдГ Алис Вайдель заняла первое место в рейтинге популярности среди претендентов на пост канцлера ФРГ. Согласно данным опроса социологического центра INSA, ее поддержали бы 24 процента респондентов, если бы канцлер избирался на основе прямых выборов.

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