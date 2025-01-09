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04:13, 9 января 2025Мир

В Германии оценили предпосылки для нормализации отношений с Россией

Известия: АдГ надеется на свободу нормализации отношений с РФ при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Райнер Ротфус

Райнер Ротфус. Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Hafner / Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) надеется, что США при избранном президенте Дональде Трампе создадут больше свободы для нормализации взаимовыгодных отношений ФРГ с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Бундестага от партии Райнер Ротфусс.

В то же время он подчеркнул, что немецкие власти «не наивны в отношении противоречивых геополитических интересов все еще могущественных США в Европе и Евразии, которые иногда диаметрально противоположны» интересам Берлина. По его словам, АдГ не придется менять свою позицию в отношении России, однако другие партии в ФРГ сделают это, когда закончится конфликт на Украине.

Ранее Райнер Ротфусс признал, что нормализация отношений с Россией выгодна для Германии. Он уточнил, что снятие санкций и восстановление «Северных потоков» должны стать обязательными шагами на пути восстановления полноценного сотрудничества с РФ.

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