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22:47, 20 января 2025Россия

В Госдуме оценили сроки восстановления отношений России и США

Слуцкий: На восстановление отношений России и США могут уйти десятилетия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Несмотря на готовность избранного американского лидера Дональда Трампа к диалогу с Москвой, на восстановление отношений России и США могут уйти десятилетия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что данный процесс может затянуться, поскольку бывший глава государства Джо Байден оставил после себя «буквально руины». Политик также отметил, что Трамп, в отличие от своего предшественника, демонстрирует более разумный подход хотя бы признанием очевидного: существования только двух гендеров — мужского и женского.

«Но насколько разумной будет остальная его политика, увидим. И вне зависимости от "американского выбора" Россия, сильная и независимая, будет продолжать отстаивать национальные интересы и защищать свой суверенитет», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своему окружению организовать после вступления в должность телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Предполагается, что в ходе беседы политики обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине и организацию в будущем встречи для проработки данного вопроса.

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