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19:13, 20 января 2025Россия

В Госдуме предложили сделать бесплатной одну категорию лекарств

Депутат Тумусов: Лекарства из списка жизненно важных нужно сделать бесплатными
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Все лекарства из перечня жизненно важных необходимо сделать бесплатными. К таким мерам призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, чьи слова приводит «Абзац».

Он пояснил, что, когда человек лечится в больнице, то он получает лекарства бесплатно за счет Фонда обязательного медицинского страхования, однако при этом, получая амбулаторное лечение, гражданин должен покупать препараты сам.

«Больной человек по рецептам должен получать все жизненно важные препараты бесплатно», — заключил парламентарий.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных средств и включило в него 18 новых препаратов.

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