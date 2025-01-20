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10:39, 20 января 2025Россия

В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных средств и включило в него 18 новых препаратов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Telegram-канал кабмина.

Препараты, добавленные в перечень, применяют для лечения лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тахикардии, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких и для тяжелой формы бронхиальной астмы. Кроме того, средства применяются для профилактики тромботических осложнений при проведении антиретровирусной терапии.

Для четырех лекарственных препаратов, помимо этого, добавили дополнительные лекарственные формы — речь идет об инсулине лизпро, даратумумабе, диклофенаке и пирибедиле. Как подчеркнул Мишустин, половина добавленных в перечень препаратов уже производится в России.

Цены на жизненно важные лекарственные препараты регулируются государством. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов — они выдаются пациентам бесплатно, расходы на их закупки финансируются из федерального бюджета. До этого перечень обновляли в апреле 2024 года.

ЖЗЛ
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