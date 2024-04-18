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11:15, 18 апреля 2024Россия

В России расширили перечень жизненно важных лекарств

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарств

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и препараты для пациентов с рассеянным склерозом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.

«В обновленный перечень добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим +сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — говорится в сообщении.

Для пациентов с рассеянным склерозом в перечень включили сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, сообщили в правительстве. Там подчеркнули, что включенные в перечень ЖНВЛП препараты проходят все стадии производства в России.

Цены на жизненно важные лекарственные препараты регулируются государством. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов — они выдаются пациентам бесплатно, расходы на их закупки финансируются из федерального бюджета.

Несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стали продавать в России меньше лекарств, сообщали ранее источники на рынке. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 году крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок стали индийские фармкомпании.

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      Анастасия Шейкина
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