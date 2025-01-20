В ХАМАС заявили о планах собрать команду технократов для управления Газой

В ХАМАС заявили о планах собрать команду технократов для управления в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС не намерено единолично управлять сектором Газа, а сформирует для этого команду технократов. О таких планах агентству Anadolu сообщил член политбюро организации Мухаммед Наззал.

«Мы не претендуем на исключительное управление Газой. Мы предлагаем сформировать технократическую команду, включающую все палестинские группы, для управления Газой в различных секторах», — заявил он.

Наззал также подчеркнул важность восстановления Газы после соглашения о прекращении огня.

Ранее стало известно, что в ХАМАС надеются, что Россия поможет восстановить порядок в секторе Газа. По словам члена руководства движения Сами Абу Зухри, у России будет основополагающая роль на этом этапе в связи с ситуацией в Газе и Палестине в целом. Он отметил, что включение России в эти процессы создаст баланс сил в регионе. Абу Зухри подытожил, что ХАМАС высоко ценит позицию России в целом и в особенности в ходе войны.