В Москве драгдилер прятал наркотики от силовиков в игрушку-матрешку

В Москве полиция задержала драгдилера, прятавшего наркотики в игрушку-матрешку

В Москве сотрудники полиции задержали 41-летнего драгдилера, который прятал героин и метадон в игрушке-матрешке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, выйти на злоумышленника удалось после поимки 46-летнего местного жителя, который выходил из квартиры драгдилера на Алтуфьевском шоссе со свертком метадона. Во время разговора с силовиками мужчина пояснил, что приобрел наркотики у знакомого для личного потребления.

Вскоре был задержан и сам распространитель. Во время обысков по месту его жительства были обнаружены 16 свертков с неизвестным веществом, а также несколько таких же пакетиков, спрятанных в матрешке. Экспертиза показала, что оно содержит метадон и героин.

В отношении драгдилера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ, а в отношении покупателя — по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Первый заключен судом под стражу, а второго отпустили под обязательство о явке.

Ранее в столице сотрудники силовых структур задержали 36-летнего пассажира такси, который перевозил наркотики в музыкальной колонке.