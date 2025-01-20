В РАН предложили перенять опыт Испании против мазута в Черном море

Академик РАН Калмыков призвал собирать мазут механическим способом

Российская академия наук (РАН) изучает опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии, где в 2002 году произошел разлив мазута при разрушении танкера Prestige. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доктора химических наук, вице-президента и академика РАН Степана Калмыкова.

Ученый назвал происшествие с танкерами в Керченском проливе очень крупной аварией, однако указал, что она не является уникальной. Он отметил, что, по опыту испанских коллег, наиболее эффективным оказался механический сбор мазута — как вручную, так и с помощью техники. В этом случае возможности микробного разложения оказались весьма ограничены.

Калмыков также призвал к консолидации в крупные объединения ученых, чтобы бороться с мазутом эффективнее. Он призвал тестировать технологии, которые могут быть масштабированы на большие территории и большие объемы, прямо на месте происшествия. По словам Калмыкова, если не убирать мазут, самоочистка может занять годы.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.