Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:25, 20 января 2025Экономика

В РАН предложили перенять опыт Испании против мазута в Черном море

Академик РАН Калмыков призвал собирать мазут механическим способом
Мария Черкасова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Российская академия наук (РАН) изучает опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии, где в 2002 году произошел разлив мазута при разрушении танкера Prestige. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доктора химических наук, вице-президента и академика РАН Степана Калмыкова.

Ученый назвал происшествие с танкерами в Керченском проливе очень крупной аварией, однако указал, что она не является уникальной. Он отметил, что, по опыту испанских коллег, наиболее эффективным оказался механический сбор мазута — как вручную, так и с помощью техники. В этом случае возможности микробного разложения оказались весьма ограничены.

Калмыков также призвал к консолидации в крупные объединения ученых, чтобы бороться с мазутом эффективнее. Он призвал тестировать технологии, которые могут быть масштабированы на большие территории и большие объемы, прямо на месте происшествия. По словам Калмыкова, если не убирать мазут, самоочистка может занять годы.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Названа цель атаки украинских дронов в Казани

      В России рассказали о сроках личной встречи Трампа и Путина

      В российском городе мужчины продали иностранцу несуществующий трепанг

      Apple обвинили в получении сверхприбыли от приложений

      Популярный модельер вышла в свет в халате за 416 тысяч рублей

      В ДНР рассказали об оставшихся в Курахово мирных жителях

      Минобороны России заявило о новой попытке атаки ВСУ на Татарстан

      ВСУ при отступлении взорвали шахту в одном из городов ДНР

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше