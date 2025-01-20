В России депутата захотели уволить после исполнения частушек о «продаже титек»

В Свердловской области депутата захотели уволить после исполнения частушек

Депутата думы Шалинского городского округа Свердловской области Наталью Асаинову захотели уволить после публикации видео с ее участием. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах Асаинова поет частушки в компании Деда Мороза и Снегурочки и аккомпанирует себе на баяне. «Я стояла на базаре, продавала титьки. Мне давали пятьдесят — ну их на хрен, пусть висят», — поется в одной из частушек. Другие куплеты повествуют о «миленках-инвалидах» и «сне с кем попало».

Председатель думы, посмотревший ролик, сообщил, что поведению женщины будет дана оценка на комиссии по этике.

Ранее в Приморье уволили местного депутата за систематические прогулы. Мужчина почти год не появлялся на заседаниях и не выходил на связь с избирателями. Лишить его полномочий удалось после установления факта прогула сотрудниками прокуратуры.