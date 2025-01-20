В России назвали возможное последствие отказа Украины от транзита газа в Европу

Депутат Чепа предрек снижение помощи Украине из-за отказа от транзита газа в ЕС

Европейские страны могут выступить против поддержки Украины, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он связал это с отказом президента Украины Владимира Зеленского от транзита российского газа в Европу и изменением ситуации в мире с приходом нового президента США Дональда Трампа.

«В преддверии инаугурации Трампа Зеленский принимал все более неадекватные решения, была видна его нервозность. И, думаю, в ближайшее время различные позиции и условия будут пересматриваться. Только что стало известно, что Трамп захотел связаться с президентом России Владимиром Путиным, так что, думаю, какие-то сдвиги в сторону переговорного процесса начнутся», — сказал политик.

Европа же на фоне серьезных внешнеполитических изменений, как считает Чепа, может оказаться в еще более тяжелом положении из-за санкционной войны, что вызывает беспокойство у лидеров стран ЕС. По этой причине он не исключил наложение отдельными государствами вето на помощь Украине из-за прекращения транзита российского газа.

«Много чего может измениться. Думаю, позицию Словакии относительно вето могут поддержать и другие страны, пострадавшие от прекращения транзита российского газа. Все понимают, что это чревато огромными издержками», — заключил Чепа.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар допустил наложение вето Братиславой на помощь Украине. Он подчеркнул, что помощь в отношениях между государствами должна быть обоюдной.