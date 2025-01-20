Гашпар: Словакия будет ветировать помощь Украине с учетом действий Зеленского

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар допустил наложение вето Братиславой на предоставление помощи Украине. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Если [президент Украины Владимир] Зеленский будет и дальше наносить ущерб национальным интересам нашей страны, Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине», — отметил он.

Вице-спикер словацкого парламента подчеркнул, что помощь в отношениях между государствами должна быть обоюдной. По его мнению, украинский лидер Зеленский действует исключительно так, как ему выгодно.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не желает быть слугой Владимира Зеленского. Он добавил, что готов наложить вето на финансовую помощь Киеву от Евросоюза после того, как Зеленский отказался обсуждать транзит газа через Украину.