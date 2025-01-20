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15:08, 20 января 2025Россия

В российском городе трамвай на скорости врезался в переходящих пути людей и попал на видео

В Челябинске трамвай на скорости врезался в двух людей и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Челябинске трамвай на скорости врезался в людей, переходящих пути, и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно вереницу людей, которые идут по пешеходному переходу, проходящему в том числе и по трамвайным путям. Трамвай врезается в них, сбивая двух человек. Оба пострадавших отлетают в сторону автомобиля, находящегося на перекрестке, а трамвай еще несколько метров протаскивает велосипед.

Известно, что один из пострадавших — 14-летний школьник — получил перелом ноги и ушибы. Второй человек не пострадал.

Ранее в Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Водитель общественного транспорта не заметила, как переехала россиянку и проследовала дальше по маршруту.

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