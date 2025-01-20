В российском регионе арестовали подростка за угрозу ножом школьнице

В Алтайском крае арестовали подростка, угрожавшего школьнице ножом

В Алтайском крае арестовали подростка, угрожавшего школьнице ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. По данным следствия, 15 января в школе № 126 Барнаула школьник подошел к 14-летней девочке со складным ножом в руке и направил на нее.

По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что избивший пенсионера из-за прикосновения к его машине россиянин попал в СИЗО.

