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15:33, 20 января 2025Силовые структуры

В российском регионе арестовали подростка за угрозу ножом школьнице

В Алтайском крае арестовали подростка, угрожавшего школьнице ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае арестовали подростка, угрожавшего школьнице ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. По данным следствия, 15 января в школе № 126 Барнаула школьник подошел к 14-летней девочке со складным ножом в руке и направил на нее.

По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для закрепления доказательной базы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что избивший пенсионера из-за прикосновения к его машине россиянин попал в СИЗО.

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