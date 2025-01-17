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08:57, 17 января 2025Силовые структуры

Избивший пенсионера из-за прикосновения к его машине россиянин попал в СИЗО

В Приморье суд арестовал водителя, избившего пожилого пешехода
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Приморский краевой суд отправил в СИЗО 34-летнего местного жителям, который избил прикоснувшегося к его машине пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд посчитал, что ранее избранная мера пресечения в виде запрета определенных действий не способна обеспечить надлежащее поведение мужчины.

Кадры избиения распространились в социальных сетях утром 6 января. На них видно, как пенсионер переходит дорогу, а потом на него нападет водитель машины марки Toyota Mark X. Предварительно, у пострадавшего перелом лицевой кости.
Избивший пенсионера — профессиональный спортсмен. Он принимал участие в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге в категории до 90 килограмм.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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