Россиянин избил пенсионера из-за прикосновения к его машине и был задержан

Во Владивостоке правоохранители задержали водителя, избившего пожилого пешехода

Во Владивостоке правоохранители задержали 34-летнего местного жителям, который избил прикоснувшегося к его машине пенсионера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Его хотят отправить под стражу.

По данным Telegram-канала Amur Mash, избивший пенсионера — профессиональный спортсмен. Он принимал участие в Открытом чемпионате Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге в категории до 90 килограмм.

Предварительно, у пострадавшего перелом лицевой кости.

Кадры избиения распространились в социальных сетях утром 6 января. На них видно, как пенсионер переходит дорогу, а потом на него нападет водитель машины марки Toyota Mark X.

Ранее в Башкортостане шестиклассники избили прохожего пенсионера из-за его замечания.